Курс юаня на Мосбирже превысил 13,5 рублей
12:00 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс юаня на открытии торгов Московской биржи в четверг превысил 13,5 руб. впервые с 11 октября 2023 года, свидетельствуют данные валютных торгов.
По данным на 10:00 мск, юань рос на 0,06% — до 13,5025 руб.
К 10:07 мск юань ускорил рост и находился на уровне 13,5575 руб. (+0,47%).
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