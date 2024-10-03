0
0
84
НОВОСТИ

Курс юаня на Мосбирже превысил 13,5 рублей

12:00 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс юаня на открытии торгов Московской биржи в четверг превысил 13,5 руб. впервые с 11 октября 2023 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 10:00 мск, юань рос на 0,06% — до 13,5025 руб.

К 10:07 мск юань ускорил рост и находился на уровне 13,5575 руб. (+0,47%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 03.10.2024
Киев отправил в Курскую область лучшие танки, жертвуя подконтрольными городами — Forbes
0
30
12:20 03.10.2024
Более 70% россиян не доверяют микрофинансовому рынку — ЦБ РФ
0
62
12:05 03.10.2024
ЕС опасается массового притока беженцев из-за операции Израиля в Ливане — Euractiv
0
92
11:32 03.10.2024
Задержанные в Калининграде агенты ГУР МО Украины признались, что хотели выкрасть ребенка
0
163
11:20 03.10.2024
Спикер парламента Грузии подписал закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду
0
170
11:05 03.10.2024
Израиль попытается нанести максимальный ущерб экономике Ирана — FT
0
192
11:00 03.10.2024
Импорт нефти Индией из РФ вырос в сентябре — СМИ
0
176
10:32 03.10.2024
Хуситы заявили о нанесении ударов беспилотниками по Тель-Авиву
0
220
10:20 03.10.2024
Осужденный за поджог Корана Журавель сотрудничал со спецслужбами Украины - Генпрокуратура
0
228
10:05 03.10.2024
Китайско-российские отношения переживают лучший период в истории — Ван И
0
219

Возврат к списку