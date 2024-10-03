Курс юаня на Мосбирже превысил 13,5 рублей

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс юаня на открытии торгов Московской биржи в четверг превысил 13,5 руб. впервые с 11 октября 2023 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 10:00 мск, юань рос на 0,06% — до 13,5025 руб.

К 10:07 мск юань ускорил рост и находился на уровне 13,5575 руб. (+0,47%).