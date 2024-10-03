Словакия хотела бы и дальше получать газ и нефть через Украину — премьер-министр

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Словакии заинтересованы в том, чтобы и дальше получать нефть и газ посредством транзита через территорию Украины. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Мы заинтересованы в сохранении транзитных путей для газа и нефти через Украину, и мы говорим об этом с нашими украинскими партнерами», — приводит его слова агентство Reuters. Премьер добавил, что Еврокомиссия оказывает давление на Словакию с целью переориентации энергоснабжения на другие направления.