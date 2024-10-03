Порядка 100 госуслуг к 2030 году планируется оказывать автоматически

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры планирует к 2030 году вывести порядка 100 государственных услуг в проактивный режим. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Сейчас перед нами стоит задача сто услуг к 2030 году оказывать либо в режиме проактивном, которая оформляется по уведомлению гражданина или компании. А также получать госуслугу в момент обращения», — сказал министр.