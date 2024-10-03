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НОВОСТИ

Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара в ДНР

17:40 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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