Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара в ДНР
17:40 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
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