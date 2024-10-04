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Орбан назвал холодной войной экономический курс Евросоюза

11:20 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ведет экономическую холодную войну, ограничивая собственный рост и снижая конкурентоспособность. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«То, что мы делаем сейчас, то, что делают с нами, то, что делает Евросоюз, — это экономическая холодная война», — сказал он в эфире радиостанции Kossuth. Так он прокомментировал перспективу введения постоянных пошлин ЕС на китайские электромобили, голосование по которым в объединении должно пройти сегодня.

«Экономическая холодная война — это огромная опасность для Венгрии, потому что она бьет прежде всего по нам, по нашей экспортно ориентированной экономике. Мы должны бороться с этим», — отметил глава венгерского правительства.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит инициативу ЕС по введению компенсационных мер в отношении импортируемых из Китая электромобилей.

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