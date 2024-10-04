0
0
154
НОВОСТИ

Иран ударит по энергетическим объектам Израиля, если тот «допустит ошибку» — КСИР

16:12 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран ударит по энергетической инфраструктуре Израиля, включая НПЗ и газовые месторождения, если тот «допустит ошибку». Об этом заявил заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Али Фадави.

«Если оккупанты (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) допустят ошибку, мы нанесем удар по их энергетическим объектам, электростанциям, нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям», — приводит слова Фадави телеканал SNN.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 04.10.2024
Литва первой в ЕС объявила иранский КСИР террористической организацией
0
51
17:00 04.10.2024
В Польше до конца года начнут установку оборонительных укреплений на восточных границах
0
78
16:32 04.10.2024
Росгвардия сбила украинский БПЛА самолетного типа рядом с Запорожской АЭС
0
147
16:30 04.10.2024
Актриса Аглая Шиловская посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
123
16:00 04.10.2024
В Испании разбился истребитель F-18, пилот погиб
0
182
15:32 04.10.2024
Если поляки «попытаются оттяпать» запад Украины, Минск поддержит украинцев — Лукашенко
0
230
15:12 04.10.2024
Цена нефти Brent на бирже ICE достигала $79 за баррель
0
204
15:00 04.10.2024
ВСУ потеряли более 20 тыс. военных за все время боевых действий в Курской области
0
263
14:32 04.10.2024
Почти каждый второй получатель гражданского пособия в ФРГ не имеет немецкого паспорта
0
288
14:12 04.10.2024
Израиль продолжит операцию до уничтожения военных целей «Хезболлах» — глава Минобороны
0
308

Возврат к списку