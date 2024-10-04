Иран ударит по энергетическим объектам Израиля, если тот «допустит ошибку» — КСИР
16:12 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран ударит по энергетической инфраструктуре Израиля, включая НПЗ и газовые месторождения, если тот «допустит ошибку». Об этом заявил заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Али Фадави.
«Если оккупанты (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) допустят ошибку, мы нанесем удар по их энергетическим объектам, электростанциям, нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям», — приводит слова Фадави телеканал SNN.
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