Иран ударит по энергетическим объектам Израиля, если тот «допустит ошибку» — КСИР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран ударит по энергетической инфраструктуре Израиля, включая НПЗ и газовые месторождения, если тот «допустит ошибку». Об этом заявил заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Али Фадави.

«Если оккупанты (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) допустят ошибку, мы нанесем удар по их энергетическим объектам, электростанциям, нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям», — приводит слова Фадави телеканал SNN.