Конфликт на Украине закончится через 15 дней без западной поддержки Киева — Боррель
11:32 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без поддержки Западом Киева.
«Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, — отметил он в интервью испанской газете 20 Minutos. — Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей». «Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?», — добавил Боррель.
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