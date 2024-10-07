Конфликт на Украине закончится через 15 дней без западной поддержки Киева — Боррель

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без поддержки Западом Киева.

«Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, — отметил он в интервью испанской газете 20 Minutos. — Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей». «Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?», — добавил Боррель.