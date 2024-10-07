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НОВОСТИ

Военное крыло ХАМАС пообещало продолжить «борьбу на истощение» с Израилем

22:00 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся военным крылом радикального палестинского движения ХАМАС, пообещала продолжить «борьбу на истощение» с Израилем. С таким заявлением выступил представитель группировки Абу Убайда по случаю годовщины нападения ХАМАС на еврейское государство.

«Наше решение и наш выбор — продолжать противостояние, долгую, болезненную и обходящуюся чрезвычайно дорого борьбу на истощение с противником до тех пор, пока он упорствует в своем стремлении продолжать агрессию [в отношении палестинцев]», — отмечается в заявлении, размещенном в телеграм-канале Абу Убайды.

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