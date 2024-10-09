В Курской области появится новое министерство

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Курской области Алексей Смирнов утвердил новую структуру исполнительных органов власти региона, в которую войдет новое министерство восстановления и развития приграничья. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений. В структуру войдут руководитель администрации региона, шесть заместителей губернатора, четыре заместителя председателя правительства. <…> Создано новое министерство восстановления и развития приграничья», — написал он.