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НОВОСТИ

Путин очень активно пользуется одеждой российского производства — Песков

15:00 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин очень активно пользуется одеждой отечественных производителей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», — сказал он. Представитель Кремля отметил, что за последние два года увеличился объем производства продукции отечественных дизайнеров.

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