Путин очень активно пользуется одеждой российского производства — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин очень активно пользуется одеждой отечественных производителей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», — сказал он. Представитель Кремля отметил, что за последние два года увеличился объем производства продукции отечественных дизайнеров.