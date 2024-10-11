Три человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом в Астраханской области
17:12 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столкновение вахтового автобуса с бетономешалкой произошло на трассе Волгоград — Астрахань, в результате ДТП три человека погибли, еще семь получили травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
«На автодороге Волгоград — Астрахань вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой. По предварительной информации, 10 человек пострадали, к сожалению, из них 3 погибли», — говорится в сообщении.
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