Три человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом в Астраханской области

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение вахтового автобуса с бетономешалкой произошло на трассе Волгоград — Астрахань, в результате ДТП три человека погибли, еще семь получили травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«На автодороге Волгоград — Астрахань вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой. По предварительной информации, 10 человек пострадали, к сожалению, из них 3 погибли», — говорится в сообщении.

