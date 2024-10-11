В результате атак Израиля около 1,2 млн ливанцев стали беженцами - Красный Крест
20:30 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас уже более 1,2 млн ливанцев считаются беженцами или перемещенными лицами, и существует большая вероятность увеличения их числа из-за продолжающейся агрессии Израиля», — отметил представитель МККК, слова которого привел телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария». Он добавил, что «гуманитарные потребности лиц, вынужденно покинувших свои дома, очень велики, и нам необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон, чтобы справится с ситуацией».
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