Четыре человека, включая двоих детей, погибли после взрыва на АЗС в Грозном
17:00 12.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв цистерны с газом и пожар произошли на АЗС в Грозном, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. «Поступило сообщении о пожаре <…>. Установлено, что произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением», — сказали в ведомстве.
В результате взрыва погибли четыре человека, в т. ч. двое детей.
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