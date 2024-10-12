Четыре человека, включая двоих детей, погибли после взрыва на АЗС в Грозном

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв цистерны с газом и пожар произошли на АЗС в Грозном, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. «Поступило сообщении о пожаре <…>. Установлено, что произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением», — сказали в ведомстве.

В результате взрыва погибли четыре человека, в т. ч. двое детей.