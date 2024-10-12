0
0
98
НОВОСТИ

Четыре человека, включая двоих детей, погибли после взрыва на АЗС в Грозном

17:00 12.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв цистерны с газом и пожар произошли на АЗС в Грозном, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. «Поступило сообщении о пожаре <…>. Установлено, что произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением», — сказали в ведомстве.

В результате взрыва погибли четыре человека, в т. ч. двое детей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 12.10.2024
Борис Джонсон утверждает, что не несет ответственности за срыв переговоров в Стамбуле
0
52
16:00 12.10.2024
Турция внимательно наблюдает за шагами РФ в Сирии с самого начала конфликта — Эрдоган
0
204
15:00 12.10.2024
Экономика рунета в 2025 году ускорит рост — РАЭК
0
241
14:00 12.10.2024
В Киеве впервые всерьез стали обсуждать сценарий уступок России — Der Spiegel
0
395
13:00 12.10.2024
Дефицит кадров сильнее всего в обрабатывающей промышленности - исследование
0
390
12:30 12.10.2024
Дефицит бюджета КНР в 2024 г. составит $574 млрд, доходы ниже ожиданий — Минфин
0
392
12:00 12.10.2024
Вагенкнехт может прекратить переговоры о коалиции на востоке ФРГ из-за позиции по Украине
0
523
11:30 12.10.2024
Израиль определился с целями для ответного удара на атаку Ирана — NBC
0
541
11:00 12.10.2024
Один человек погиб, 11 ранены в результате обстрелов ВСУ Белгородской области — губернатор
0
428
10:30 12.10.2024
Агентство Fitch изменило прогноз рейтинга Франции на «негативный»
0
507

Возврат к списку