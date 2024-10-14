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НОВОСТИ

Разведка Тайваня следит за перемещениями ракетных войск КНР — оборонное ведомство острова

09:32 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства наблюдения и разведки армии Тайваня следят за перемещениями сил ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне объявленных КНР учений возле острова. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

«Средства наблюдения и разведки ведут плотное наблюдение за перемещениями частей коммунистических ракетных войск, гарнизоны на всех отдаленных островах переведены на режим повышенной бдительности, а самолеты и корабли будут реагировать на действия противника в соответствии с боевым распорядком», — сказано в заявлении.

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