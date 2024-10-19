В Хабаровском крае троих мигрантов лишили гражданства РФ за непостановку на воинский учет

11:00 Источник: Интерфакс

На Дальнем Востоке впервые вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации за неисполнение обязанности по постановке на первоначальный воинский учет в отношении бывших мигрантов, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, в августе трое выходцев республики Таджикистан получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, как того требует закон.

Эти нарушения были выявлены в ходе совместной работы военного комиссариата Хабаровского края и Управления по вопросам миграции краевого Управления органов внутренних дел.

УМВД России по региону приняло решение о прекращении гражданства РФ в отношении нарушителей.