За прошедшую ночь в небе над Россией было сбито более сотни украинских беспилотников

09:00 Источник: Интерфакс

За прошедшую ночь были сбиты 110 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями, сообщило Минобороны РФ утром в воскресенье.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов: 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 - над территорией Липецкой области, 18 - над территорией Орловской области, 8 - над территорией Нижегородской области, 7 - над территорией Белгородской области, 6 - над территорией Брянской области, и один - над территорией Московской области", - говорится в сообщении.