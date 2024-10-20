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НОВОСТИ

За прошедшую ночь в небе над Россией было сбито более сотни украинских беспилотников

09:00 20.10.2024 Источник: Интерфакс

За прошедшую ночь были сбиты 110 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями, сообщило Минобороны РФ утром в воскресенье.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов: 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 - над территорией Липецкой области, 18 - над территорией Орловской области, 8 - над территорией Нижегородской области, 7 - над территорией Белгородской области, 6 - над территорией Брянской области, и один - над территорией Московской области", - говорится в сообщении.

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