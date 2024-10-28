Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира - СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

U.S. News and World Report: Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира. Согласно данным журнала, на втором месте находятся США, на третьем — Израиль. В публикации отмечается, что в пятёрку стран с сильнейшими вооружёнными силами также вошли Китай и Республика Корея.

Украина заняла восьмую позицию, замкнула список Турция.

Как отметили авторы материала, сила армий оценивалась по результатам опроса, в котором участвовали как представители, так и рядовые граждане. "Говорит Москва"