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Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира - СМИ

10:05 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

U.S. News and World Report: Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира. Согласно данным журнала, на втором месте находятся США, на третьем — Израиль. В публикации отмечается, что в пятёрку стран с сильнейшими вооружёнными силами также вошли Китай и Республика Корея.

Украина заняла восьмую позицию, замкнула список Турция.

Как отметили авторы материала, сила армий оценивалась по результатам опроса, в котором участвовали как представители, так и рядовые граждане.  "Говорит Москва"

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