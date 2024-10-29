Госдума приняла закон о запрете административного ареста отцов-одиночек
14:32 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтении законопроект о запрете применения административного ареста в отношении одиноких отцов и единственных опекунов детей до 14 лет и детей-инвалидов.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от «Единой России» во главе с председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым в июне и принят в первом чтении в сентябре. Сейчас административный арест не применяется к ряду категорий лиц, в том числе к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Однако в отношении отцов детей до 14 лет, даже являющихся единственным родителем, такие ограничения отсутствуют.
Законопроектом распространяется положение о неприменении административного ареста на мужчин, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида и являющихся единственным родителем. Также предлагается не применять административный арест к лицам, являющимся единственным усыновителем, опекуном, попечителем ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида.
Принятыми ко второму чтению поправками действие закона также распространяется на женщин, имеющих ребенка-инвалида, а также на женщин, являющихся усыновителями, опекунами или попечителями детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида.
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