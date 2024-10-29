ВОЗ отмечает рекордный за 28 лет рост заболеваемости туберкулезом
18:45 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Туберкулез в 2023 году был диагностирован у 8,2 млн человек, что на 0,7 млн больше, чем годом раньше, и является самым высоким показателем с 1995 года, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала глобальный мониторинг заболеваемости им. Об этом говорится в докладе ВОЗ.
Около 56% «мирового бремени туберкулеза» приходится на Индию (26%), Индонезию (10%), Китай (6,8%), Филиппины (6,8%) и Пакистан (6,3%).
В ВОЗ расценили как «кризисный фактор» распространение в мире туберкулеза с устойчивостью к лекарствам, обратив внимание также на уменьшение финансирования мероприятий по профилактике и лечению этой болезни. «При целевом показателе ежегодного финансирования на уровне $22 млрд, в 2023 году было выделено только $5,7 млрд, то есть лишь 26% суммы, требующейся в глобальном масштабе», — констатировали авторы доклада.
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