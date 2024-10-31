12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В четверг, 31 октября, в 10 часов 51 минуту (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1а“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.