70% пациентов с гепатитом C в РФ не знают о своем диагнозе — эксперт Минздрава РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты выявили гепатит C только у 30% от общего числа пациентов с этим диагнозом в РФ. Скрининг поможет обнаружить его у оставшихся, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«По оценкам ВОЗ и по оценкам наших экспертов российских, мы с вами выявили только 30% от всех пациентов [с гепатитом C], то есть большая часть пока еще не выявлена», — сказал он на конгрессе «Право на здоровье».

Он отметил, что внесение в приказ, регламентирующий диспансеризацию населения, скрининга на гепатит C позволит выявить его у оставшихся пациентов.