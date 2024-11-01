Вице-премьер Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен
10:00 01.11.2024 Источник: Lenta.ru
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев по итогам совещания по ценовой ситуации на продовольственном рынке дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен.
В ходе встречи стороны обсудили конкретные предложения по оперативным действиям и инструменты долгосрочного характера. Вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка и принять исчерпывающие меры «для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия».
По словам Патрушева, меры по снижению продовольственной инфляции обсуждались и ранее. В частности, в сентябре, когда негативные тренды усилились, были достигнуты договоренности о реализации необходимых шагов. При этом он подчеркнул, что агропромышленный комплекс России может обеспечить граждан всеми необходимыми продуктами питания, а показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны. "Лента.Ру"
НОВОСТИ
- 11:00 01.11.2024
- БПЛА упал на территории нефтебазы на Ставрополье
- 10:32 01.11.2024
- Микротрещина на оборудовании реактора ЗАЭС устранена
- 10:20 01.11.2024
- США и НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов — Патрушев
- 10:05 01.11.2024
- В Польше ответили на упреки Зеленского по поводу непредоставления военной помощи
- 09:32 01.11.2024
- Турция хотела бы обсудить специальную цену на газ из России — глава Минэнерго
- 09:20 01.11.2024
- Трамп отрицает предположения о его связях с Россией
- 09:05 01.11.2024
- КНДР заявила, что в четверг запустила новейшую МБР «Хвасон-19»
- 09:00 01.11.2024
- Силы ПВО сбили за ночь 83 украинских БПЛА над регионами РФ
- 23:05 31.10.2024
- Премьер Грузии: На этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне…
- 21:45 31.10.2024
- Орбан: Это варварство и глупость, что Европа довольна отсутствием переговоров с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать