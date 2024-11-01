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НОВОСТИ

Вице-премьер Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен

10:00 01.11.2024 Источник: Lenta.ru

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев по итогам совещания по ценовой ситуации на продовольственном рынке дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. 

В ходе встречи стороны обсудили конкретные предложения по оперативным действиям и инструменты долгосрочного характера. Вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка и принять исчерпывающие меры «для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия».

По словам Патрушева, меры по снижению продовольственной инфляции обсуждались и ранее. В частности, в сентябре, когда негативные тренды усилились, были достигнуты договоренности о реализации необходимых шагов. При этом он подчеркнул, что агропромышленный комплекс России может обеспечить граждан всеми необходимыми продуктами питания, а показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны.  "Лента.Ру"

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