С начала года экспорт газа по трубопроводам из России в ЕС вырос на 15%

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за январь — октябрь 2024 года нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу более чем на 15% — до 26,52 млрд куб. м, свидетельствуют расчеты ТАСС на основе ежедневных данных «Газпрома» о транзите через Украину и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

За аналогичный период 2023 года трубопроводные поставки газа РФ в Европу составили около 23 млрд куб. м. За весь 2023 год экспорт российского газа в данном направлении составил около 28,15 млрд куб. м, следует из данных «Газпрома» и ENTSOG.