Во Франции несколько семей подали с суд на TikTok за опасный контент
12:10 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, родители полагают, что «алгоритмы работы соцсети подбирали для их детей видеоконтент, который мог нанести вред их здоровью».
В частности, по данным радиостанции, «двое подростков добровольно ушли из жизни, четверо попытались совершить попытку самоубийства», а еще у одной девушки начались проблемы с питанием.
По мнению адвоката истцов, ответственность соцсети заключается в «отсутствии модерации опасного контента».
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