Во Франции несколько семей подали с суд на TikTok за опасный контент

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько французских семей подали иск в отношении соцсети TikTok за демонстрацию опасного контента их детям. Об этом сообщил телеканал Franceinfo.



По его данным, родители полагают, что «алгоритмы работы соцсети подбирали для их детей видеоконтент, который мог нанести вред их здоровью».



В частности, по данным радиостанции, «двое подростков добровольно ушли из жизни, четверо попытались совершить попытку самоубийства», а еще у одной девушки начались проблемы с питанием.



По мнению адвоката истцов, ответственность соцсети заключается в «отсутствии модерации опасного контента».





