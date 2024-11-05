Путин назначил руководителя программы «Время героев» Костюк врио губернатора ЕАО
21:20 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назначил руководителя программы «Время героев» Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области (ЕАО). Указ главы государства опубликован.
«Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области», — говорится в документе.
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