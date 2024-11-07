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Песков назвал абстрактной публикацию WSJ о «плане команды Трампа» по Украине

15:12 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикация американской газеты The Wall Street Journal с утверждениями о существовании якобы имеющегося у команды избранного президента США Дональда Трампа плана урегулирования на Украине носит абстрактный характер. Такую оценку дал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там же все обезличенное, — прокомментировал представитель Кремля публикацию. — Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине». «Публикации носят все более и более абстрактный характер», — добавил он.

Американская газета сообщила о якобы имеющемся у команды Трампа намерении остановить конфликт на Украине по линии фронта, создав демилитаризованную зону и отложив вопрос о присоединении Киева к НАТО минимум на 20 лет.

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