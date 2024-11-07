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В Париже обеспокоены, что Нигер получил доступ к данным разведки Франции — СМИ

19:20 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нигер смог получить данные Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции в ходе расследования попытки переворота, в причастности к которой Ниамей обвиняет французскую спецслужбу. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на источник в кругах госбезопасности Франции.

В сентябре нигерский гостелеканал RTN сообщил о предполагаемой попытке государственного переворота, якобы организованного Францией против главы Нигера генерала Абдурахмана Тчиани. Франция отвергает обвинения со стороны Нигера, но «обеспокоена некоторыми данными, опубликованными Ниамеем», пишет издание.

«Проблема не в том, что нигерийцы разворачивают кампанию против Управления <…>. Проблема заключается в том, что [Нигер], очевидно, получил доступ ко внутренним данным DGSE и включил их в свое расследование», — сказал собеседник журнала.

В публикации говорится, что утверждения властей Нигера о предполагаемых агентах «непоследовательны» и содержат много нестыковок. Источники журнала при этом сообщили, что на некоторых из опубликованных документов были указаны идентификационные номера, которые использует руководство спецслужбы для внутренней коммуникации. Директор внешней разведки Франции Николя Лернер распорядился начать расследование утечки и выяснить, как Нигер смог получить секретные данные, пишет журнал.

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