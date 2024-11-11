Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $82 тыс.

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость биткойна росла на 3,49%, до $82,056 тыс., обновляя исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 13:08 мск.

К 13:15 мск биткойн ускорил рост и находился на уровне $82,081 тыс. (+3,5%).