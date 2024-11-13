Новых льготных ипотечных программ пока в РФ не будет — Хуснуллин
12:32 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабмин РФ не будет пока разрабатывать новые льготные ипотечные программы. Об этом сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «Открытого диалога».
Он напомнил, что сейчас в РФ действуют семейная ипотека, ипотека для специалистов IT, сельская ипотека.
«По остальным [программам] пока, так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем. Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся», — сказал вице-премьер.
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