Новых льготных ипотечных программ пока в РФ не будет — Хуснуллин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин РФ не будет пока разрабатывать новые льготные ипотечные программы. Об этом сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «Открытого диалога».

Он напомнил, что сейчас в РФ действуют семейная ипотека, ипотека для специалистов IT, сельская ипотека.

«По остальным [программам] пока, так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем. Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся», — сказал вице-премьер.