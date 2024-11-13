От команды Трампа пока не поступал запрос на телефонный разговор с Путиным - Песков

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальной подготовки телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не ведется. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет. Пока не было», — сказал Песков, в ответ на просьбу ТАСС рассказать, поступал ли уже соответствующий запрос от команды Трампа.