По объектам в Брянской и Курской областях РФ были нанесены удары ракетами дальнего действия западного производства - Путин
20:31 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дальнобойные ракеты западного производства атаковали военные объекты в Курской и Брянской областях. Об этом сообщил, обращаясь с заявлением по телевидению, президент РФ Владимир Путин.
«19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях», — рассказал глава государства.
При этом ПВО РФ отразила удары, и противник не достиг поставленных целей, добавил президент РФ.
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