По объектам в Брянской и Курской областях РФ были нанесены удары ракетами дальнего действия западного производства - Путин

20:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дальнобойные ракеты западного производства атаковали военные объекты в Курской и Брянской областях. Об этом сообщил, обращаясь с заявлением по телевидению, президент РФ Владимир Путин.

«19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях», — рассказал глава государства.

При этом ПВО РФ отразила удары, и противник не достиг поставленных целей, добавил президент РФ.