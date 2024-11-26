Доллар и евро на «Форексе» в течение месяца показали рост на 8,9% и 5,29%
18:30 26.11.2024 Источник: Интерфакс, ТАСС
Доллар на «Форексе» во вторник вечером достигал 107,7 руб., евро — 113,05 руб. Это следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на платформе TradingView.
Согласно данным платформы, доллар и евро на «Форексе» в течение месяца показали рост на 8,9% и 5,29% соответственно, - пишет ТАСС.
Российский рубль во вторник продолжил падение в основных валютных парах, обновляя минимумы с марта 2022 года; при этом курс доллара США уже более недели держится выше отметки 100 рублей. Так, официальный курс доллара, установленный Банком России с 27 ноября, достиг 105,06 руб./$1, евро при этом вырос до 110,49 руб./EUR1, а официальный курс юаня превысил отметку 14,44 рубля.
Таким образом, с начала месяца официальный курс доллара по отношению к рублю вырос почти на 8,3%, а евро подорожал на 5%, - сообщает Интерфакс.
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