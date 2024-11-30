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НОВОСТИ

Япония собирается безвозмездно предоставить дружественным странам средства слежения за морем и небом

16:15 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии в 2024 финансовом году (завершается 31 марта 2025 года) на безвозмездной основе предоставит Филиппинам, Джибути, Индонезии и Монголии оборонные средства слежения за воздушным и водным пространствами, а также средства навигационного контроля на сумму 5 млрд иен (более $33,4 млн). Такое решение принято в рамках запущенной в прошлом году новой системы укрепления безопасности стран, которые Токио считает дружественными, сообщает информационное агентство Kyodo.

Основное внимание в этой программе уделяется Филиппинам, которые находятся в споре с КНР по поводу прав на острова и акватории в Южно-Китайском море. Токио, в частности, передает Маниле радары слежения за океанскими пространствами.

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