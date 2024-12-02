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ВМС США хотят сократить время пополнения боезапаса кораблей до нескольких дней — WSJ

11:20 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВМС США в условиях роста напряженности отношений с Китаем стремятся сократить время пополнения боезапаса кораблей в открытом море до нескольких дней. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Эсминец ВМС США, как отмечает издание, способен выпустить десятки крылатых ракет за считаные минуты, а чтобы восполнить их запас в порту, может потребоваться два месяца, что в условиях конфликта значительно увеличивает вероятность фатального исхода. По данным WSJ, создаваемая инженерами ВМС система пополнения боезапаса корабля в открытом море Transferrable Reload At-sea Method (TRAM) может сократить этот процесс до двух дней. «Возможность пополнения вооружений в море будет иметь решающее значение для любого будущего конфликта в Тихом океане», — заявил министр ВМС Карлос Дель Торо после недавнего испытания у побережья Калифорнии системы TRAM, включающей использование усиленных стальной арматурой корабельных кранов 1990-х годов с новой компьютерной программой.

Стратеги Пентагона опасаются, что в случае начала боевых действий в западной части Тихого океана — в 5 тыс. морских миль от безопасных баз ВМС США — эсминцы, крейсеры и другие крупные корабли исчерпают жизненно важные боеприпасы в течение нескольких дней, если не часов, а затем окажутся уязвимыми, говорится в публикации WSJ.

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