Террористы в Сирии действуют в координации с США — МИД Ирана

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористические группировки, активизировавшиеся 27 ноября на севере Сирии, действуют в координации с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Эти темные пятна и до этого были на территории Сирии из-за просчетов и оккупации некоторых районов Соединенными Штатами. <…> Совпадение этого (наступление террористов на севере Сирии — прим. ТАСС) с прекращением огня в Ливане и заявления властей США, что они не чувствуют никаких угроз со стороны этих [террористических] группировок, свидетельствуют о том, что между этими террористами и США существует координация», — сказал Багаи на пресс-конференции. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.