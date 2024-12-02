Террористы в Сирии действуют в координации с США — МИД Ирана
12:32 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористические группировки, активизировавшиеся 27 ноября на севере Сирии, действуют в координации с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«Эти темные пятна и до этого были на территории Сирии из-за просчетов и оккупации некоторых районов Соединенными Штатами. <…> Совпадение этого (наступление террористов на севере Сирии — прим. ТАСС) с прекращением огня в Ливане и заявления властей США, что они не чувствуют никаких угроз со стороны этих [террористических] группировок, свидетельствуют о том, что между этими террористами и США существует координация», — сказал Багаи на пресс-конференции. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.
НОВОСТИ
- 13:32 02.12.2024
- Недовольство на Украине Зеленским растет, указал Песков
- 13:20 02.12.2024
- ЕК приступила к изменению правил депортации нелегальных мигрантов — Politico
- 13:05 02.12.2024
- РФ продолжает поддерживать Асада — Песков
- 13:00 02.12.2024
- ВС РФ поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ — МО РФ
- 12:20 02.12.2024
- Премьер Японии подтвердил, что его страна претендует на четыре курильских острова
- 12:05 02.12.2024
- Восемь человек погибли при опрокидывании судна на юге Китая
- 12:00 02.12.2024
- Чаще всего россияне увольняются из-за неготовности компании повышать зарплату и выгорания - опрос
- 11:32 02.12.2024
- Зеленский признал, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории
- 11:20 02.12.2024
- ВМС США хотят сократить время пополнения боезапаса кораблей до нескольких дней — WSJ
- 11:05 02.12.2024
- ЕС теряет конкурентоспособность, деиндустриализация стала реальностью — глава ERT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать