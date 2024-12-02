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НОВОСТИ

РФ продолжает поддерживать Асада — Песков

13:05 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада, ведет контакты с Дамаском и анализирует ситуацию в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же продолжаем поддерживать Башара Асада, и соответствующим образом мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию», — сказал Песков.

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