РФ продолжает поддерживать Асада — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада, ведет контакты с Дамаском и анализирует ситуацию в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же продолжаем поддерживать Башара Асада, и соответствующим образом мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию», — сказал Песков.