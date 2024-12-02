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НОВОСТИ

Литва запретила въезд в страну Бидзине Иванишвили и главе МВД Грузии

17:32 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литовские власти запретили въезд в страну основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и еще 10 грузинским гражданам. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в социальной сети Х.

«За нарушение прав человека данным лицам закрыт доступ для въезда в Литву», — написал он.

Первым в его списке значится Иванишвили. В перечне также фигурируют глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и ряд силовиков.

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