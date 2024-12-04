0
0
44
НОВОСТИ

НАТО планирует создать флот безэкипажных судов на Средиземном и Балтийском морях

11:20 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс планирует создать флот наблюдательных безэкипажных судов для защиты объектов подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях. Об этом заявил французский адмирал и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО по трансформации Пьер Вандье в интервью американскому еженедельнику Defense News.

По его словам, в альянсе уже приступили к раннему этапу разработки флота безэкипажных надводных аппаратов, чтобы «НАТО могла ежедневно видеть и контролировать обстановку». Вандье подчеркнул, что командование альянса нацелено на формирование такого флота уже до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне 2025 года.

Как отмечает издание, высокопоставленные представители блока начали планировать усиление наблюдения на море после повреждений подводных кабелей в европейских водах. Последние из таких повреждений случились несколько недель назад.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 04.12.2024
Бюджет РФ будет исполнен при любом курсе рубля — Силуанов
0
60
11:05 04.12.2024
Медведев предрек Зеленскому позорную эмиграцию или казнь
0
139
11:00 04.12.2024
Оппозиция в Южной Корее начала процедуру импичмента президента — Рёнхап
0
134
10:32 04.12.2024
Отставной адмирал США заявил о неопределенном будущем союза Сеула и Вашингтона — ABC
0
219
10:20 04.12.2024
Индийский долгожитель вышел из тюрьмы в 104 года после 36 лет заключения
0
223
10:05 04.12.2024
Филиппинское судно протаранило корабль береговой охраны КНР — морская полиция Китая
0
255
10:00 04.12.2024
Минпромторг РФ предлагает разрешить допуск к ряду тяжелых производств лицам с 16 лет
0
253
09:32 04.12.2024
Мир сегодня находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории — Карлсон
0
328
09:20 04.12.2024
Оснований для переговоров РФ и Украины пока нет — Песков
0
321
09:05 04.12.2024
Оппозиция Южной Кореи намерена обвинить президента в госизмене — Рёнхап
0
328

Возврат к списку