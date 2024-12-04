НАТО планирует создать флот безэкипажных судов на Средиземном и Балтийском морях
11:20 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс планирует создать флот наблюдательных безэкипажных судов для защиты объектов подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях. Об этом заявил французский адмирал и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО по трансформации Пьер Вандье в интервью американскому еженедельнику Defense News.
По его словам, в альянсе уже приступили к раннему этапу разработки флота безэкипажных надводных аппаратов, чтобы «НАТО могла ежедневно видеть и контролировать обстановку». Вандье подчеркнул, что командование альянса нацелено на формирование такого флота уже до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне 2025 года.
Как отмечает издание, высокопоставленные представители блока начали планировать усиление наблюдения на море после повреждений подводных кабелей в европейских водах. Последние из таких повреждений случились несколько недель назад.
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