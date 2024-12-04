Шольц заявил, что не разрешит наносить удары вглубь территории РФ и не поставит Taurus
16:12 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц после посещения в понедельник Киева снова заверил, что не разрешит наносить удары вглубь территории России и не поставит Украине крылатые ракеты Taurus.
«Я буду по-прежнему делать все для того, чтобы не произошло эскалации, войны между Россией и НАТО», — сказал он, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге. «Поэтому, на мой взгляд, мои решения остаются неизменно правильными: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое мы поставили, вглубь российской территории. Это же касается крылатых ракет», — подчеркнул Шольц. Он призвал «сохранять спокойствие» при принятии решений по поддержке Киева.
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