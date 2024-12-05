Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА над регионами РФ
09:00 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — сообщили в российском военном ведомстве.
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