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Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — сообщили в российском военном ведомстве.

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