Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — сообщили в российском военном ведомстве.