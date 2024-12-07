За сутки ВСУ в Курской области потеряли более 380 военных, 3 сдались в плен
17:00 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 380 военнослужащих, 3 сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказали там.
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