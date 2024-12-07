За сутки ВСУ в Курской области потеряли более 380 военных, 3 сдались в плен

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 380 военнослужащих, 3 сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказали там.