ВС РФ освободили населенный пункт Желтое в ДНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.