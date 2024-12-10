0
0
2
НОВОСТИ

В «Орешнике» вся пусковая установка — белорусская, заявил Лукашенко

14:12 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка — белорусская.

«В „Орешнике“ вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему [президенту России Владимиру Путину] сказал: „Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем — Минский завод колесных тягачей делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться“, — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 10.12.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Желтое в ДНР
0
85
13:55 10.12.2024
77% россиян ожидают положительных изменений от технологий искусственного интеллекта
0
89
13:32 10.12.2024
Средства ПВО РФ за сутки сбили 3 снаряда HIMARS и 23 беспилотника ВСУ — МО РФ
0
150
13:30 10.12.2024
Телеведущая Юлия Барановская посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
139
13:20 10.12.2024
Проникновение высокоскоростного интернета в России составляет 93% — глава Минцифры
0
152
13:05 10.12.2024
Четверть от суммы штрафов за нарушения ПДД могут отойти в федеральный бюджет — Минфин
0
168
13:00 10.12.2024
В 2024 году в России предотвратили 190 терактов
0
166
12:32 10.12.2024
Индия продолжит тесные контакты с РФ, несмотря на внешнее давление — Минобороны страны
0
205
12:20 10.12.2024
Более 100 тыс. единиц оружия изъято из незаконного оборота в России с начала года
0
237
12:05 10.12.2024
Зеленский в ответ на предложение США снизить возраст мобилизации попросил больше оружия
0
277

Возврат к списку