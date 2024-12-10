В «Орешнике» вся пусковая установка — белорусская, заявил Лукашенко

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка — белорусская.

«В „Орешнике“ вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему [президенту России Владимиру Путину] сказал: „Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем — Минский завод колесных тягачей делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться“, — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.