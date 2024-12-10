Оценка за поведение в школе должна быть равноценной с другими — Путин
17:12 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оценка за поведение в школе, в случае ее возвращения, должна быть равноценной с другими оценками, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что этот вопрос нужно обсудить.
«Безусловно, нужно это обсудить, как минимум. Сейчас я не готов формулировать окончательное решение. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она должна быть равноценной с другими оценками», — сказал он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
НОВОСТИ
- 17:00 10.12.2024
- Штраф за отказ водителя пройти медосвидетельствование вырастет до 45 тыс. руб. — поправка
- 16:32 10.12.2024
- 39% россиян планируют работать в новогодние праздники
- 16:12 10.12.2024
- Госдума вводит запрет брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
- 16:00 10.12.2024
- Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии
- 15:32 10.12.2024
- Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 200 военных
- 15:12 10.12.2024
- Лукашенко подтвердил, что в Белоруссии есть ядерное оружие
- 15:00 10.12.2024
- Митинги в Тбилиси проводятся при координации с зарубежными спецслужбами — СГБ
- 14:32 10.12.2024
- Меркель назвала поставки в ФРГ газа из РФ давней традицией, выгодной обеим сторонам
- 14:12 10.12.2024
- В «Орешнике» вся пусковая установка — белорусская, заявил Лукашенко
- 14:00 10.12.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Желтое в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать