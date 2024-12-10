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Оценка за поведение в школе должна быть равноценной с другими — Путин

17:12 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оценка за поведение в школе, в случае ее возвращения, должна быть равноценной с другими оценками, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что этот вопрос нужно обсудить.

«Безусловно, нужно это обсудить, как минимум. Сейчас я не готов формулировать окончательное решение. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она должна быть равноценной с другими оценками», — сказал он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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