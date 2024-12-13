Украина рискует стать нелегальным рынком оружия, считает глава Бюро нацбезопасности Польши
16:00 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
После окончания боевых действий Украина рискует превратиться в рынок нелегальной торговли оружием. Об этом заявил в эфире третьей программы радиостанции Polskie Radio глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера.
«Никто не контролирует количество оружия — короткоствольного и длинноствольного, боеприпасов, которые были переданы. Оружие передавалось многими государствами без ведения учета серийных номеров», — отметил Севера. «На линии фронта очень легко добыть оружие — его можно подобрать у погибших или забрать со складов, поскольку никто его никаким конкретным образом не регистрирует. К сожалению, это оружие может начать проникать на европейские рынки и не только», — пояснил глава БНБ.
Кроме того, по мнению Северы, массовое возвращение с линии соприкосновения демобилизованных военнослужащих, которым прекратят значительные выплаты за участие в боевых действиях, вероятно, приведет к росту насилия и формированию криминальных группировок, которые также могут распространить свою деятельность на европейские страны.
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