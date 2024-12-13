За неделю в плен к ВС РФ сдались 87 украинских военных — МО РФ

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17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В плен российским войскам за минувшую неделю сдались 87 военнослужащих ВС Украины, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении.