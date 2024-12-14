Путин сказал, как будет оцениваться достижение национальных целей
15:50 14.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Достижение национальных целей развития на федеральном уровне будет оцениваться через систему социологических показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России».
«На федеральном уровне достижение национальных целей развития будет оцениваться не в тоннах, не в километрах, а прежде всего через систему социологических показателей», — сказал президент.
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