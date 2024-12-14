Вывести войска с территории Сирии потребовали от Израиля восемь арабских стран

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел восьми арабских стран (Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия) потребовали от Израиля вывести войска с объектов, расположенных на сирийской части Голанских высот, а также в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам министерской встречи в иорданском городе Акаба.

«[Мы] осуждаем проникновение израильских [сил] в буферную зону [на границе] с Сирией, а также на ряд объектов на горе Хермон, в провинциях Эль-Кунейтра и Дамаск, отвергаем грубую оккупацию, нарушающую международное право и соглашение о разделении сил, заключенное Сирией и Израилем в 1974 году, и требуем вывода израильских войск», — отмечается в заявлении, текст которого опубликовало внешнеполитическое ведомство Иордании.