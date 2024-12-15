0
0
27
НОВОСТИ

Несколько рот и подразделение спецназа ВСУ попали в окружение в районе Анновки - Рогов

09:30 15.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 700 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым командование 8 раз отказало в отступлении с позиций, попали в окружение в районе Анновки к югу от Курахова, включая подразделение спецназа. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В районе Анновки сейчас порядка 700 боевиков ВСУ перестали оказывать организованное сопротивление, пытаются просачиваться малыми группами через Успеновку, через русло реки Сухие Ялы. По сути, там в котел попали несколько рот и подразделение спецназа ВСУ. По радиоперехватам, они 8 раз просили приказ об отходе, им отказали», — сказал Рогов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 15.12.2024
Глава Минэкономики ФРГ: Наша бизнес-модель действительно загнана в угол
0
43
09:00 15.12.2024
Появление неизвестного БПЛА над штатом Нью-Йорк привело к временному закрытию аэропорта Стюарт
0
83
19:49 14.12.2024
Новые сирийские власти собираются распустить все вооруженные формирования - заявление
0
1157
19:23 14.12.2024
Москва делает все возможное для поддержки участников СВО — Собянин
0
1057
17:40 14.12.2024
МВД РФ: Мошенники начали массово обманывать студентов
0
1331
17:00 14.12.2024
После почти 13-летнего перерыва в Дамаске заработало посольство Турции
0
1197
16:50 14.12.2024
Вывести войска с территории Сирии потребовали от Израиля восемь арабских стран
0
1599
15:50 14.12.2024
Путин сказал, как будет оцениваться достижение национальных целей
0
1490
15:35 14.12.2024
Путин: Россия развивается, экономика растет
0
1211
14:00 14.12.2024
В Грузии избран новый президент
0
1544

Возврат к списку