Несколько рот и подразделение спецназа ВСУ попали в окружение в районе Анновки - Рогов
09:30 15.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 700 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым командование 8 раз отказало в отступлении с позиций, попали в окружение в районе Анновки к югу от Курахова, включая подразделение спецназа. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«В районе Анновки сейчас порядка 700 боевиков ВСУ перестали оказывать организованное сопротивление, пытаются просачиваться малыми группами через Успеновку, через русло реки Сухие Ялы. По сути, там в котел попали несколько рот и подразделение спецназа ВСУ. По радиоперехватам, они 8 раз просили приказ об отходе, им отказали», — сказал Рогов.
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