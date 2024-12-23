США — недружественная страна, чьи ракеты бьют по России, отметил Песков

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США остаются недружественной России страной, дальнейшее будет зависеть от заявлений и планов новой администрации. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с инаугурацией в январе 2025 года.

«Я не знаю о таком решении, но США — недружественная нам страна. И все будет зависеть от дальнейших заявлений, как будут проявляться отношение [новой администрации] к нашей стране, [ее] планы и так далее», — сказал представитель Кремля.

«США — недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории, их наводят американские специалисты», — еще раз отметил Песков.