США — недружественная страна, чьи ракеты бьют по России, отметил Песков
20:00 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США остаются недружественной России страной, дальнейшее будет зависеть от заявлений и планов новой администрации. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с инаугурацией в январе 2025 года.
«Я не знаю о таком решении, но США — недружественная нам страна. И все будет зависеть от дальнейших заявлений, как будут проявляться отношение [новой администрации] к нашей стране, [ее] планы и так далее», — сказал представитель Кремля.
«США — недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории, их наводят американские специалисты», — еще раз отметил Песков.
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